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В Пентагоне ждут просчетов Ирана

22 мая, 01:03

США смогли сдержать атаки Ирана против американских сил

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты уделяют внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных просчетов с его стороны.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан после проведения закрытых брифингов для законодателей обеих палат Конгресса США.

И. о. министра в очередной раз заявил, что США смогли "сдержать атаки Ирана против американских сил" благодаря перегруппировке войск в регионе. "Мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не о войне. Мы не собираемся идти на войну", — подчеркнул Шанахан.

Вместе с ним закрытые брифинги проводил и госсекретарь Майкл Помпео. Он выразил уверенность в том, что у США "есть много способов иметь каналы связи" с иранским руководством.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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Тег Иран, США, Пентагон

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Источник:

ТАСС

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