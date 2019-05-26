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В Перу произошло землетрясение: множество зданий разрушено, жилые дома и больницы остались без электричества

26 мая, 15:26

Очаг землетрясения был заложен на глубине 105 километров

На севере Перу произошло мощное землетрясение магнитудой восемь баллов. В результате многие здания сильно повреждены. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 9 тысяч людей. Известно, что очаг землетрясения был заложен на глубине 105 км.

Министерство внутренних дел Перу сообщает, что землетрясение привело к многочисленным разрушениям. В результате природного явления отключено электричество. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий.

Пока информации о пострадавших в результате землетрясения нет. Спасатели помогают разобрать завалы, правоохранители патрулируют улицы, чтобы установить точный ущерб.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке японского острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли. О жертвах и разрушениях данных нет.

Кроме этого, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в среду в зоне Андаманских и Никобарских островов — союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км севернее населенного пункта Бамбуу-Флэт.

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Тег Перу, землетрясение, магнитуда, разрушены

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