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В поместье Трампа во Флориде задержали женщину с двумя паспортами КНР

Сегодня, 02:33

Трамп, находившийся 30 марта во Флориде, не присутствовал в поместье на тот момент

Фото: AFP
В поместье Трампа во Флориде задержали женщину с двумя паспортами КНР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3f1/090/5ca3f1090b5ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3f1/090/5ca3f1090b5ce.jpg США Трамп, находившийся 30 марта во Флориде, не присутствовал в поместье на тот момент

Женщина с двумя паспортами КНР незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает во вторник газета Financial Times.

По словам FT, 30 марта женщина по имени Юцьзин Чжан, притворившись, что не знает английский, убедила охранников на контрольно-пропускном пункте Мар-а-Даго впустить ее на территорию загородной резиденции Трампа, так как она является родственницей одного из членов закрытого клуба. Вслед за этим ее направили в зону приема, где она заявила, что прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН, в реальности несуществующего. Работники вызвали службу безопасности, которая допросила Чжан.

На допросе женщина говорила на хорошем английском и "позволяла себе вербальную агрессию по отношению к службе безопасности". При себе у женщины были два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО".

По информации телеканала, женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов, а по второму – тюремный срок продолжительностью до года и штраф размером 100 тысяч долларов.

NBC отмечает, что Трамп, находившийся 30 марта во Флориде, не присутствовал в поместье на тот момент.

Напомним, в минувшем году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента президент США Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия. 

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Тег женщина, Трамп, флорида, поместье

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