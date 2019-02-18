В порту Калифорнии раскрыли крупнейшую за четверть века поставку кокаина
Брикеты с кокаином спрятали между досками в полу
Две крупные партии кокаина нашли в конце января в калифорнийском порту Хаенем. Об этом сообщает ABC News.
Как стало известно, в общей сложности в порту в округе Вентура, примерно в 100 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, был обнаружен 221 фунт (более 100 килограммов) наркотика.
Первую партию на 92,5 килограмма нашли 22 января на борту грузового судна, прибывшего из Эквадора. Вторую, весом в почти восемь килограммов, спустя шесть дней обнаружили на корабле из Гватемалы. В обоих случаях брикеты с кокаином спрятали между досками в полу.
Отмечается, что объем наркотика в двух партиях стал крупнейшим, найденным в порту за 25 лет. Расследование по этому делу продолжается, однако никаких арестов не проводилось. Операцию проводили Иммиграционная и таможенная полиция совместно с погранично-таможенной службой США.
Ранее в США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования. Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина. Общую стоимость контрабанды оценили почти в миллиард долларов.
Напомним, что прошлым летом американская береговая охрана изъяла у контрабандистов около 24 тонн кокаина на сумму в 729 млн долларов, который наркоторговцы везли из стран Центральной и Южной Америки.
Стоит отметить, что наркомания является в Соединенных Штатах широко распространенной проблемой. Так, в 2017 году жертвами злоупотребления наркосодержащими препаратами стали около 72 тыс. американцев.
Кроме того, в прошлом мае стало известно, что в ходе 20-дневной операции на юге американского штата Флорида нашли 6 тонн кокаина стоимостью около 180 млн долларов.
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