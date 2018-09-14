В пригородах Бостона за час произошло 70 взрывов газа

Сегодня, 09:37

В результате серии инцидентов как минимум один человек погиб, еще 12 ранены

Фото: AFP
Фото: AFP

В пригородах Бостона в американском штате Массачусетс в ночь на 14 сентября за час произошло 70 взрывов газа, в результате которых погиб как минимум один человек и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Взрывы прогремели в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер. Спасатели ликвидировали людей из районов, где присутствовал чувствовался запах газа, а полиция призвала жителей, чьи дома обслуживаются компанией Columbia gas покинуть их.

При этом копы заявили, что слишком рано строить догадки о причинах инцидента: "После стабилизации ситуации будет проведено совместное расследование".

Между тем, по данным NBС News News, во многих домах, где взорвался газ начались пожары. На пике ЧП пожарным пришлось в одно время тушить 18 возгораний. По предварительным выводам специалистов, причиной утечки стало повышенное давление в газопроводе. 

Также стало известно, что погибшим в результате инцидента стал человек, на автомобиль которого упала труба дымохода взорвавшегося дома. Еще 10 человек обратились к врачам с отравлением продуктами горения и травмами.

Напомним, в американском городе Гейтсвилл (штат Техас) на строительной площадке рядом с больницей прогремел мощный взрыв. Тогда один человек погиб, пострадали еще 12. 

Также мы писали о том, что в США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: были десятки пострадавших.
США, взрыв газа, Бостон

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