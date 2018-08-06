В пустыне США нашли "детскую ферму"

По одной из версий следствия, лагерь мог быть тренировочной базой для экстремистов

Одинадцать голодных и измученных детей нашли посреди пустыни в США. Малышей и подростков держали в бараке вооруженные люди.

Самому младшему пленнику – исполнился год. Дети длительное время голодали, не имели обуви и одежды – утверждают полицейские. Запасы пищи ограничивались картофелем и пачкой риса. Рядом с детьми все время находились взрослые. Три женщины, по предварительным данным, – матери пленных.

Двое вооруженных мужчин – надзиратели. Один из арестованных – Сирая Вахажа полиция искала уже давно. Его подозревают в похищении собственного сына.

Детей передали под опеку социальных служб. А полиция – задается вопросом, как дети оказались в лагере. Внешне он похож на военный – окруженный укреплением из шин. А на территории – полигон для стрельбы и подземный тоннель. По одной из версий следствия, лагерь мог быть тренировочной базой для экстремистов.

Напомним, в Калифорнии супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, причем некоторые из них были прикованы цепью к кровати. Дети от 2 до 29 лет неизвестно, какое время провели в подвальном помещении своего дома. Их спасла обычная случайность – 10-летней девочке чудом удалось вырваться из подвала и позвонить в полицию.

Также ранее в Пакистане освободили супружескую пару – канадца и американку, которые более пяти лет провели в плену радикальной исламской группировки "Хаккани". За это время пара успела родить троих детей.