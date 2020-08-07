В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества

Уже в ближайшие десятилетия изменения климата и глобальное потепление могут привести к гораздо большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса. Такой прогноз представил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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"Глобальный кризис потряс мир. Это приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и ведет к экономическим трудностям, которых не видели многие поколения. Его влияние распространяется по всему миру. Очевидно, я говорю о COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису – изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может быть еще хуже", – написал Гейтс в своем блоге.

Он сообщил, что в мире на 100 тыс. человек населения в годовом исчислении фиксируется примерно 14 летальных исходов из-за коронавируса.

"Как это соотносится с изменением климата? В течение следующих 40 лет повышение температуры, согласно прогнозам, приведет к такому же росту смертности – 14 смертей на 100 тыс. К концу столетия, если объемы выбросов по-прежнему будут расти высокими темпами, изменение климата приведет к тому, что дополнительно будет 73 смерти на 100 тыс. человек", – написал Гейтс.

"Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным", – добавил он.

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Также основатель Microsoft подчеркнул, что глобальное потепление нанесет и экономический ущерб. За 10-20 лет этот ущерб будет сравним с тем, который бы нанесли пандемии нынешнего уровня, если бы они случались каждое десятилетие. К концу этого столетия ущерб мировой экономике "будет гораздо серьезнее, если в мире сохранятся текущие тенденции, касающиеся выбросов", считает Гейтс.

"Чтобы понять, какой ущерб нанесет изменение климата, взгляните на COVID-19 и распределите мучения на гораздо более длительный период", – предупредил Гейтс.

Напомним, по всему миру климатологи шокированы тем, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. В 2020 году Арктика нагреется более чем в два раза по сравнению с глобальным средним значением, что ускорит таяние льдов и несет угрозу человечеству испарением древних газов. По Южной Америке, югу Африки и Австралии может ударить засуха, а в северной части Северной Атлантики появятся сильные западные ветры, что может привести к усилению штормов в Западной Европе, и как следствие увеличению числа потопов.

А о том, как глобальное потепление влияет на украинцев, смотрите в сюжете:

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