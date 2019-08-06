В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Facebook произошел сбой. Об этом вечером 5 августа сообщил портал DownDetector, фиксирующий неполадки в работе социальных сетей.
Больше всего жалоб на работу мессенджера исходит от пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.
В основном они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также на работу аккаунтов.
Напомним, накануне пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.
Как известно, Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.
Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.
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