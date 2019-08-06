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В работе Facebook произошел глобальный сбой

Сегодня, 04:08

В основном пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также на работу аккаунтов

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В работе Facebook произошел глобальный сбой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Facebook,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Facebook,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 США В основном пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также на работу аккаунтов

В работе мессенджера Facebook произошел сбой. Об этом вечером 5 августа сообщил портал DownDetector, фиксирующий неполадки в работе социальных сетей.

Больше всего жалоб на работу мессенджера исходит от пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.

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В основном они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также на работу аккаунтов.

Напомним, накануне пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно, Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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Facebook соцсети сбой Facebook Messenger

Источник: Сегодня

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