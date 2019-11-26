В работе Facebook произошел очередной сбой

У большей части пользователей возникают проблемы с новостной лентой

/ Фото: Pexels

В работе социальной сети Facebook обнаружен сбой в нескольких странах. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, в понедельник, 25 ноября.

На неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

Реклама

Добавим, что ранее пользователи тоже сообщали о проблемах с Facebook.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама