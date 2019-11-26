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В работе Facebook произошел очередной сбой

26 ноября, 01:42

У большей части пользователей возникают проблемы с новостной лентой

/ Фото: Pexels

В работе социальной сети Facebook обнаружен сбой в нескольких странах. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, в понедельник, 25 ноября.

На неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

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Добавим, что ранее пользователи тоже сообщали о проблемах с Facebook.

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Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Facebook соцсети сбой

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