В работе Facebook произошел сбой, проблему ощутили и в Украине

Сегодня, 22:39

Сейчас проблемы уже устранены и социальная сеть работает нормально

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В пятницу около 19:00 в работе популярной соцсети Facebook произошел технический сбой, в результате которого она несколько минут не работала в США, Японии, Индии, Бразилии и странах Европы, в частности, в Украине.

Об этом сообщает Downdetector.

„Больше всего жалоб от пользователей по поводу следующих проблем: 37% – изображение, 31% – приложения, 30% – полный сбой работы", – говорится в сообщении.

Сейчас проблемы уже устранены и социальная сеть работает нормально.

Ранее Facebook запатентовал систему, которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

Ранее в Конгрессе США узнали, какие данные собирает Facebook.

Также мы писали, что доступ в Facebook может стать платным.
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