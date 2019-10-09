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В работе Instagram произошел масштабный сбой

9 октября, 08:20

У большинства пользователей возникли проблемы с просмотром новостной ленты

Особые приемы, которые помогут получить отличные результаты в Instagram

Особые приемы, которые помогут получить отличные результаты в Instagram / Фото: Depositphotos

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщили в сервисе Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

О неполадках говорят пользователи в Германии, Греции, Польше, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентине. По данным сервиса, у большинства пользователей возникли проблемы с просмотром новостной ленты (57%), еще 24% – с просмотром историй. Еще около 17% не могут загрузить в социальную сеть свои посты.

Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. Пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". Эта функция уже доступна пользователям в США.

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Также мы сообщали, что Facebook изменится до неузнаваемости – Марк Цукерберг представил новый дизайн. А недавно глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

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Источник: ТАСС

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