В работе Instagram произошел масштабный сбой

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщили в сервисе Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
О неполадках говорят пользователи в Германии, Греции, Польше, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентине. По данным сервиса, у большинства пользователей возникли проблемы с просмотром новостной ленты (57%), еще 24% – с просмотром историй. Еще около 17% не могут загрузить в социальную сеть свои посты.
Напомним, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. Пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". Эта функция уже доступна пользователям в США.
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