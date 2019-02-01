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В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой

Сегодня, 08:29

Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео

Фото: Pixabay
В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3e8/5bd/5c53e85bd47d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3e8/5bd/5c53e85bd47d6.jpg США Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом сообщают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои наблюдаются по всему миру. В частности, это касается Украины, США, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и Бразилии. 59 процентов пользователей видеохостинга жалуются на проблемы с трансляцией видео, 28 — на некорректную работу сайта, еще 11 не могут войти в свои аккаунты.

Ранее мы писали о том, что администрация видеосервиса YouTube недавно обновила правила для видео на платформе. Теперь видео с опасными розыгрышами и челленджами (видео со специфическим поступком, автор которого призывает аудиторию повторить его и записать свое видео) запрещены.

Также мы сообщали, что в конце 2018 года YouTube запустил два новых сервиса в Украине.

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Тег работа, YouTube, сервис, сбой

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Источник:

ТАСС

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