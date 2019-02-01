В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой
Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом сообщают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Сбои наблюдаются по всему миру. В частности, это касается Украины, США, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и Бразилии. 59 процентов пользователей видеохостинга жалуются на проблемы с трансляцией видео, 28 — на некорректную работу сайта, еще 11 не могут войти в свои аккаунты.
Ранее мы писали о том, что администрация видеосервиса YouTube недавно обновила правила для видео на платформе. Теперь видео с опасными розыгрышами и челленджами (видео со специфическим поступком, автор которого призывает аудиторию повторить его и записать свое видео) запрещены.
Также мы сообщали, что в конце 2018 года YouTube запустил два новых сервиса в Украине.
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