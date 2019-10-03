/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора. Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг, передает CNN.

По словам Кинга, разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает только ее треть.

"У двух моих сотрудников зачитывания текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", – прокомментировал Кинг.

Реклама

Он предположил, что какое-то время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были привлечены переводчики. Сенатор считает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

В тренде В расшифровке разговора Зеленского и Трампа отсутствует часть текста: сенатор

"И, кстати, источник не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав информатор или нет", – добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама