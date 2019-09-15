В результате стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены

Один из раненных находится в критическом состоянии

/ Фото: ABC news

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В субботу, 14 сентября, неизвестный мужчина открыл стрельбу на станции метро Вестлейк в метро американского города Сиэтл.

Об этом сообщает Seattle Times.

В результате стрельбы погиб один человек, двое получили ранения. Один из раненных находится в критическом состоянии.

Представитель местной полиции Марк Джеймисон отметил, что конфликт со стрельбой возник после ссоры.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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