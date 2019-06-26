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В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет

26 июня, 02:21

Законопроект предусматривает, что на территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет

Фото: Pixabay

Сан-Франциско (штат Калифорния) станет первым американским городом, в котором запретят продажу электронных сигарет. Как сообщил телеканал CNN, в пользу такого решения проголосовал во вторник городской совет, являющийся законодательным органом Сан-Франциско, его также поддержала мэр города.

Законопроект предусматривает, что на территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет, которые не получили сертификат о безопасности от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Телеканал подчеркивает, что к настоящему моменту такое разрешение не получила ни одна компания, производящая электронные сигареты. Запрет затронет как продажу в магазинах на улицах города, так и заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах.

Мэр города Лондон Брид в своем заявлении в преддверии голосования подчеркнула, что "полностью поддерживает законопроект". "Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия", — сказала она. Законопроект вступит в силу в течение 30 дней после подписания мэром, однако, как ожидается, в полной мере он начнет функционировать примерно в течение полугода.

Напомним, что курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Это требование Евросоюза, которое Украина обязалась выполнить. По прогнозу НБУ, в 2019 году цены на табачную продукцию в Украине вырастут на 19%

Ранее "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф.


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Тег США, сигареты, сан-франциско

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Источник:

ТАСС

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