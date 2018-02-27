В Сенат США внесли законопроект о киберпомощи Украине

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми подала на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", одобренного Палатой представителей 7 февраля с.г.", – говорится в сообщении.

Как отмечается, документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети. Кроме того, в законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал оборонный бюджет на 2018-й финансовый год. Он предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. военной помощи.