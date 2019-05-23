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В Сенате одобрили новые санкции против Венесуэлы и помощь ее жителям

23 мая, 04:43

Законопроект существенно повышает объем гуманитарной помощи

Фото: AFP

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, направленный на ужесточение санкций против Венесуэлы, а также на предоставление жителям Боливарианской Республики гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в распространенном заявлении старшего демократа комитета Роберта Менендеса.

"Законопроект существенно повышает объем гуманитарной помощи, расширяет существующие инструменты для борьбы с клептократией, признает и поддерживает усилия временного президента Венесуэлы по восстановлению демократии и процветанию в стране, а также способствует ускорению совместного с международными финансовыми институтами процесса планирования восстановления страны без ее президента Николаса Мадуро", — утверждал демократ.

По мнению Менендеса и соавтора Марко Рубио, инициатива должна привести к ускорению процесса передачи власти в Венесуэле, содействовать ослаблению гуманитарного кризиса и оказать оппозиции дипломатическую поддержку. "Путь Венесуэлы к демократическому строю и восстановлению правопорядка потребует значительной поддержки со стороны США, наших региональных союзников и международного сообщества. США будут продолжать оказывать столь необходимую гуманитарную помощь и помогать координировать международную поддержку Венесуэле без Мадуро", — сказал Рубио.

Отношения США и Венесуэлы обострились после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран, в том числе Украина. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

С начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

В конце марта-2019 СМИ также стало известно, что Мадуро вывез из Венесуэлы золотой запас:

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Тег Венесуэла, США, помощь, санкции, сенат, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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