Процедуру импичмента Трампа планируют окончить к Рождеству

Нас, в том числе мотивируют подверстать все к Рождеству, - заявили демократы

/ Фото: AFP

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) провел инструктаж однопартийцев-сенаторов, рассказав о правилах процедуры отстранения президента страны от должности. В качестве возможного срока завершения процедуры в Палате представителей назывался День благодарения (28 ноября), а в Сенате — Рождество (25 декабря), сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Кевина Крамера (республиканец, от штата Северная Дакота).

"Один из гипотетических сценариев предусматривает то, что мы получим утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение к каникулам на День благодарения", — приводит телекомпания его слова. "Нас в том числе мотивируют подверстать все к Рождеству", — добавил Крамер.

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В случае утверждения обвинений Палатой представителей и начала судебного процесса сенаторам надлежит совещаться шесть дней в неделю. Членам верхней палаты строго запрещается давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Нарушителей дисциплины будут выдворять из зала заседаний.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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