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В Сенате просят внести в проект оборонного бюджета США санкции против России

Сегодня, 05:06

Санкции нужно, чтобы предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы

/ Фото: Pixabay

В Сенате просят внести в проект оборонного бюджета США санкции против России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 США Санкции нужно, чтобы предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США с просьбой включить санкции в отношении российского суверенного долга в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в октябре. Об этом говорится в опубликованном письме сенаторов.

Они предлагают включить в проект оборонного бюджета внесенный ими ранее в Конгресс законопроект под названием DETER Act. "Мы настоятельно призываем вас обеспечить внесение в итоговый документ положений, которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям", — отмечают сенаторы.

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Напомним, что ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Добавим, что новая глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен  "Кремль не прощает слабости. Поэтому с позиции силы мы должны сохранять санкции в отношении России", – сказала она, добавив, что в то же время необходимо предлагать России диалог.

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Россия США санкции вмешательство вмешательство России

Источник: ТАСС

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