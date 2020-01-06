В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что ему хотелось бы, чтобы верхняя палата Конгресса начала разбирательство по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в ближайшие дни.

По мнению Линдси Грэма, Сенат должен пойти на это, даже если это будет означать изменение регламента палаты, с тем, чтобы делу можно было дать ход без получения статей импичмента от Палаты представителей.

"Моя цель – начать разбирательство в ближайшие дни", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая в программе на телеканале Fox News.

"Если мы не получим статьи (импичмента) на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать разбирательство", – сказал он.

Контролируемая демократами Палата представителей в декабре проголосовала за объявление Трампу импичмента за злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

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Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат, который будет проводить разбирательство по данному делу, поскольку демократы стремятся оказать на республиканцев давление, с тем, чтобы они допустили вызов свидетелей.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, заявил, что, в соответствии с регламентом, Сенат может начать разбирательство только после получения статей импичмента от Палаты представителей.

Он заявил, что любое решение по поводу возможного вызова свидетелей может быть принято только после того, как сенаторы заслушают вступительные аргументы сторон и получать возможность задать вопросы.

Выразив готовность сотрудничать с Макконнеллом над изменением регламента в случае необходимости, Грэм сказал, что любая задержка с разбирательством лишает Трампа возможности возразить на выдвинутые обвинения и мешает Конгрессу заниматься другими делами.

"Действия (Пелоси) наносят вред стране, - сказал Грэм. - Они наносят вред Сенату. Они мешают нам заниматься делами американского народа. Они лишают президента возможности выступить в суде".

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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