В Сенате США начали расследование причин пандемии COVID-19: подробности

Вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг COVID-19, стало известно, что комитет Сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности начинает проведение масштабного расследования причин возникновения и распространения нового коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета – сенатор-республиканец Рон Джонсон, передает Politico.

По словам сенатора, комитет "намерен провести всестороннее рассмотрение этого дела".

"С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае? Возможно, за этим стояли лучшие намерения, попытки придумать различные лекарства, методы лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла сыграть ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, – Ред.) в попытке скрыть это дело", – сказал он.

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Сенатор перечислил несколько элементов расследования: почему национальные запасы не были "лучше подготовлены", почему фармацевтические ингредиенты и медицинские приборы производятся за рубежом, реакция Всемирной организации здравоохранения на вирус и как вирус распространяется.

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Согласно последним данным Института Хопкинса, в США подтверждено 582 894 случая заражения коронавирусом, умерло 20 465 человек.

Новости "Сегодня" сообщали, что власти США намерены приостановить взносы в бюджет ВОЗ.

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