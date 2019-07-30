Голосование в Сенате проходит после того, как Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса

Фото: REUTERS/Erin Scott

В Сенате США не смогли заблокировать продажу оружия Саудовской Аравии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 2019-07-30T03:05:00+03:00 США Голосование в Сенате проходит после того, как Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса

Сенат США не смог отменить вето президента Дональда Трампа на резолюции, блокирующие его оружейную сделку с Саудовской Аравией, сообщает The Hill.

Сенаторы отдали 45 голосов за отмену вето, 40 конгрессменов не поддержали инициативу. Таким образом, число голосовавших "за" оказалось значительно меньше двух третей, необходимых для отмены президентского вето.

В понедельник вечером Сенат проведет еще два заседания, связанных с оружейной сделкой.

Голосование в Сенате проходит после того, как Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажу оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты

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"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", – говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом.

"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", – следует из публикации.

В мае госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил Госдепу осуществить 22 сделки по продаже оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

Ранее заявлялось, что в связи с ростом обеспокоенности нарушением прав человека в Саудовской Аравии и вызывающим тревогу пренебрежением международными нормами Конгресс должен принять дополнительные меры, чтобы убедить администрацию пересмотреть отношения между двумя государствами.

Также напомним, что 2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.

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