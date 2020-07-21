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В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8

21 июля, 04:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7 – Ред.).

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"Резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США", – говорится в заявлении сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина, – пишет "Интерфакс".

Всего резолюцию составили еще 13 сенаторов.

Дурбин считает, что президент США Дональд Трамп должен использовать все "инструменты для борьбы с российскими угрозами военным, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру". Вместо этого он "стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль".

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Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

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В ФРГ и Британии ранее заявили, что РФ может участвовать в саммите в качестве гостя. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России выступает и Канада.

Ранее мы писали о том, почему саммит G7 опасен для Украины.

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Россия США резолюция саммит Дональд Трамп G7

Источник: Интерфакс

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