В Сенате США приготовили наказание для Турции за покупку С-400 и операцию в Сирии

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Анкары, однако Турция не намерена менять позицию

/ Фото: AFP

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

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Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в ответ, заявил что Турция не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США введут санкции.

"Документ (о санкциях) после Конгресса попадет к президенту США Дональду Трампу. Мы знаем, что он положительно настроен по отношению к нам. Но (введение ограничений) не окажет какого-либо влияния на наш процесс (развертывания) С-400", - приводит слова Калына телеканал NTV.

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Он также напомнил, что системы будут находиться под полным контролем турецких военных.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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