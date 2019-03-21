Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов

Сегодня, 00:34

Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена

Фото: Flickr
В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg США Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена

Подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту проведет 27 марта слушания по авиабезопасности с участием представителей американских профильных ведомств, а в ближайшем будущем намерен также провести аналогичные слушания с участием представителей компании Boeing.

"Комитет намерен в ближайшем будущем провести еще одни слушания на тему безопасности авиаполетов с участием представителей отрасли, в том числе компании Boeing, других авиапроизводителей, пилотов авиалиний и других участников", — отмечается в заявлении.

На первых слушаниях 27 марта будет присутствовать представители Федерального авиационного управления США, Министерства транспорта и Управления транспортной безопасности. Будут обсуждаться вопросы обеспечения в свете авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Читайте также

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, безопасность, полеты, Boeing, сенат, безопасность полетов

Вы сейчас просматриваете новость " В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Катя Кищук показала голую грудь

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Лечащий врач Началовой сказал, что могло привести к смерти певицы

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

Известное лекарство признано смертельно опасным

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка