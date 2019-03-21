В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов

Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена

Фото: Flickr

В Сенате США с участием представителей Boeing обсудят безопасность авиаперелетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg 2019-03-21T00:34:26+02:00 США Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена

Подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту проведет 27 марта слушания по авиабезопасности с участием представителей американских профильных ведомств, а в ближайшем будущем намерен также провести аналогичные слушания с участием представителей компании Boeing.

"Комитет намерен в ближайшем будущем провести еще одни слушания на тему безопасности авиаполетов с участием представителей отрасли, в том числе компании Boeing, других авиапроизводителей, пилотов авиалиний и других участников", — отмечается в заявлении.

На первых слушаниях 27 марта будет присутствовать представители Федерального авиационного управления США, Министерства транспорта и Управления транспортной безопасности. Будут обсуждаться вопросы обеспечения в свете авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Дата слушаний с участием представителей Boeing пока не назначена.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.