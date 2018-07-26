В Сенате США утвердили резолюцию по Крыму

Сегодня, 22:04

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины"

фото GETTY
фото GETTY

Профильный комитет верхней палаты Конгресса США, который занимается вопросами внешней политики, утвердил проект резолюции для голосования в Сенате с осуждением попытки Москвы аннексировать украинский Крым.

Об этом сообщило в четверг Посольство Украины в США.

"Комитет по вопросам международных отношений Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, которая осуждает незаконные попытки России оккупировать Крым", – отметили в украинском диппредставительстве.

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Кроме того, отмечается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

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В то же время резолюция осуждает нарушение прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течение времени, когда продолжается незаконная российская оккупация полуострова.

Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно "Закону о противодействии противникам Америки через санкции" от 2017 года. Сенаторы также приветствовали усилия по поощрению ЕС к внедрению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.
Крым, декларация, резолюция, Сенат США
Источник:

"Сегодня"

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