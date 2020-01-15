В Сенате США заявили, что Трамп плохо защищает Украину от России

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Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, что президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше необходимости помощи Украине в деле защиты от России. Соответствующее заявление политик сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, сообщает СNN.

"У нас на руках (готовящийся) судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США). Я буду там, так как это моя прямая обязанность, – заявила Уоррен. - Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации".

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"Речь тут идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего остального. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России, - указала сенатор. - Он помогает лишь сам себе".

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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