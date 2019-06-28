В Сенате заблокировал поправку, ограничивавшую возможность Трампа начать войну с Ираном

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса также внесут подобную поправку

Фото: AFP

Сенаторы США заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента Дональда Трампа в праве начать военную операцию против Ирана. Об этом сообщает издание The Hill.

Более 40 сенаторов проголосовали против поправки, предложенной демократами Тимом Кейном и Томом Удаллом; тогда как для ее принятия и внесения в военный бюджет США требовалось набрать 60 голосов (в Сенате – 100 человек).

Но сенаторы согласились добавить поправку Кейна и Удалла в проект бюджета позднее, если она получит достаточно поддержки в Сенате. Республиканцы уверены, что поправка не пройдет: в контролируемом Республиканской партией Сенате для ее принятия требуется не менее 13 голосов республиканцев, даже если все демократы выступят за поправку.

The Hill пишет, что, однако, демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, также внесут подобную поправку – уже в свой проект военного бюджета США. Эта поправка должна будет запретить финансирование военных действий США в отношении Ирана, если только войну против Ирана не объявит Конгресс или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе. Тогда Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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