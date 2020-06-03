В Сенате заблокировали резолюцию демократов, котора осуждала подавление протестов в США

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заблокировал резолюцию демократов, осуждающую президента США Дональда Трампа за подавление протестов возле Белого дома.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предлагал принять резолюцию по ускоренной процедуре.

"Поддерживают ли они (сенаторы – Ред.) применение президентом слезоточивого газа против людей, в том числе семей, которые мирно протестуют в общественном парке?", – спросил Шумер.

Реклама

Резолюция осуждает Трампа за то, что он "приказал федеральным офицерам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали на площади Лафайет в Вашингтоне в ночь на 1 июня 2020 года, тем самым нарушив конституционные права протестующих."

В тренде Шаман против Путина: кто такой Александр Габышев и чего добивается

Трамп ранее призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив военных", – предупредил президент США.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама