Американский законопроект о военной помощи предусматривает назначение спецпредставителя в Украине

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Сенаторы США представили законопроект об увеличении военной помощи Украине.

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Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны США и Госдепартамент должны будут доложить о расходах и потребностях украинских Вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности этого государства. Законопроект также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, заявил, что американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает назначить нового человека на пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер.

Напомним, что ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уже говорил, что не видит возможности переговоров с Россией по Крыму. Он называет возможное нападение агрессора с крымского направления "слишком драматическим шагом для Кремля" и считает, что этого не произойдет.

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