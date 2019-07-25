В Сенате заявили, что Россия воздействовала избирательную инфраструктуру США минимум три года

Но нет свидетельств того, что результаты каких-либо выборов в США, включая президентские 2016 года, были изменены вследствие воздействия

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Власти России воздействовали на избирательную инфраструктуру США минимум в период 2014–2017 годов. Об этом говорится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств имевшего места иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.

В четверг первая часть упомянутого отчета была обнародована председателем комитета Ричардом Берром (республиканец от штата Северная Каролина).

"Российское правительство направляло масштабную деятельность, начиная по меньшей мере с 2014 года и заканчивая по меньшей мере 2017 годом, на избирательную инфраструктуру США на уровне штатов и местном уровне", — считают американские законодатели.

Однако, заявляют они, нет свидетельств того, что результаты каких-либо выборов в США, включая президентские 2016 года, были изменены вследствие воздействия из-за рубежа.

"Комитет не может с уверенностью говорить о том, в чем заключались намерения Москвы. Россия могла изучать уязвимые места систем для голосования, чтобы воспользоваться ими позднее. Москва также могла стремиться подорвать доверие к американским выборам 2016 года за счет обнаружения другими ее деятельности", — пишут сенаторы.

Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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