В Сети появилось видео опасного сближения кораблей РФ и США

ВМС США опубликовали видеоролика, на которых видно опасное сближение российского и американского кораблей в Филиппинском море.

"ВМС США опубликовали видео, на котором видно, как корабль Chancellorsville вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения после того, как российский корабль класса "Удалой" (по классификации НАТО – ред), действуя непрофессионально и небезопасно, приблизился к нему в Филиппинском море 7 июня", – говорится в описании к видео, размещенных на странице ВМС США в Twitter.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS