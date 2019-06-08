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В Сети появилось видео опасного сближения кораблей РФ и США

8 июня, 02:04

На кадрах видно, как оба корабля действительно находятся на небольшом расстоянии друг от друга

Фото: twitter.com/USNavy

ВМС США опубликовали видеоролика, на которых видно опасное сближение российского и американского кораблей в Филиппинском море.

"ВМС США опубликовали видео, на котором видно, как корабль Chancellorsville вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения после того, как российский корабль класса "Удалой" (по классификации НАТО – ред), действуя непрофессионально и небезопасно, приблизился к нему в Филиппинском море 7 июня", – говорится в описании к видео, размещенных на странице ВМС США в Twitter.

На кадрах видно, как оба корабля действительно находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

Ранее и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что избежать столкновения российского и американского кораблей в Филиппинском море удалось благодаря слаженной работе американских моряков.

"Действия команды российского эсминца в Филиппинском море были безрассудными и нарушали международные нормы. Наша высоко дисциплинированная команда следовала соответствующим правилам и избежала потенциально катастрофического столкновения", – написал Шанахан в Twitter.

"Мы не допустим подобные действия со стороны любой страны, препятствующие свободному и открытому использованию морей нами и нашими союзниками", – добавил он.

Шанахан пообещал, что США обсудят инцидент с российской стороной по военным каналам.

Ранее представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс сообщил, что российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море в результате действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными".

Со своей стороны российские военные ранее заявили об опасных действиях американского крейсера в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США.

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Тег Россия, США, корабль, сближение

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Источник:

Интерфакс

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