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В Северной Корее казнили дипломата за провал саммита КНДР-США: Помпео отреагировал

31 мая, 14:15

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы проверить появившуюся информацию, сообщил госсекретарь

Фото: AFP

Вашингтон проверяет информацию СМИ о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоля. Об этом заявил в пятницу в Берлине госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы видели сообщение (о казни спецпредставителя), – приводит слова Помпео агентство Reuters. – Мы делаем все возможное, чтобы проверить эту информацию".

Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР, сообщила, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 

По данным издания, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – первый заместитель отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречи с Трампом. Ким Е Чжон сопровождала своего брата в поездке в Ханой.

По сведениям газеты, также были расстреляны четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в подготовке саммита в Ханое. Всех казненных обвинили в шпионаже в пользу США.

Как утверждает газета, после неудачного саммита смещен также со своего поста один из приближенных Ким Чен Ына — заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ен Чхоль, который был главным ответственным за переговоры с США. По данным источников "Чосон ильбо", что он отправлен на принудительный труд и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо на севере КНДР.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, по этим сведениям, также промешены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27–28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег КНДР, Северная Корея, Помпео

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Источник:

ТАСС

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