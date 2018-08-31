В школе Сан-Франциско стреляли, есть раненые

По данным источника СМИ, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий

В четверг в результате стрельбы в школе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) один человек получил ранения. Об этом в Twitter сообщила городская полиция.

"Один человек получил в ходе инцидента ранения, не угрожающие жизни", – говорится в сообщении.

UPDATE: @SFPD officers head into Balboa High School to investigate report of a firearm on campus. The campus, along with nearby James Denman Middle School and Leadership School, are on lockdown. https://t.co/5lOrhP0dH9 pic.twitter.com/h4K4SVAK9w — Kristofer Noceda (@krisnoceda) 30 августа 2018 г.

Полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружия. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.

Как информирует телеканал ABC, ссылаясь на свои источники, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.

Полиция отметила, что инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет.

Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Напомним, стрельба произошла в школе в американском штате Техас в городе Санта-Фе. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами.



