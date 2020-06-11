В Сиэтле протестующие захватили целый квартал: Трамп назвал их внутренними террористами

В американском Сиэтле, где ранее толпу протестующих против расизма и полицейской жестокости попыталась протаранить легковушка, продолжаются акции протеста.

Во власти демонстрантов оказался целый район в центре города – Капитолийский холм, который объявили "Автономной зоной Капитолийского холма". Въезд в район прегражден баррикадами.

После ряда столкновений с протестующими правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции. Однако, как сообщает New York Times, на этот раз обошлось без насилия и грабежей – люди обсуждали свои приоритеты и выступали с трибуны.

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Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что город захватили внутренние террористы.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, леворадикальные демократы", – написал Трамп на своей странице в Twitter 11 июня, призвав протестующих соблюдать закон и порядок.

Кроме того, он раскритиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, заявив, что протестующие над ними насмехаются.

"Верните себе свой город немедленно. Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Эти мерзкие анархисты должны быть немедленно остановлены. Пошевеливайтесь", – добавил Трамп.

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В ответ Деркан посоветовала ему "спрятаться обратно в свой бункер", а Инсли – "не совать свой нос в дела штата Вашингтон".

Напомним, что американский президент уже не впервые оскорбляет демонстрантов в собственной стране – ранее он назвал "сбродом" и "неудачниками" протестующих в Нью-Йорке.

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Протесты в США начались 26 мая с города Миннеаполис, где накануне афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате грубого задержания белыми полицейскими. Акции быстро перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет. В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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