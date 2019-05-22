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В Skype произошел масштабный сбой

22 мая, 03:25

У пользователей мессенджера Skype возникли проблемы при авторизации и отправке сообщений

Фото: Getty Images

Пользователи из разных стран, в том числе из России, пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype вечером во вторник, 21 мая, сообщает портал Downdetector.

Половина из поступивших жалоб указывает на проблемы с входом в аккаунт. Кроме того, другая половина сообщений указывает на плохую работу самого сайта.

Уточняется, что жалобы относительно сбоев поступили от жителей из Британии, Германии, Италии, США, Японии, России и других стран. 

Ранее сообщалось, что Microsoft планирует разрешить пользователям Skype показывать экраны мобильных телефонов во время звонков, как это сейчас реализовано на десктопной версии. Сейчас производитель приступил к тестированию новых приложений Skype для Android и iOS, которые включают функцию общего доступа к экрану. Microsoft предполагает, что пользователи Skype могут использовать нововведение для обмена презентациями PowerPoint, просмотром приложений или для покупок в Интернете с друзьями.

Напомним, что ранее Skype незаметно шпионил за пользователями Android. Также недавно Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft.

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Тег сообщение, skype, сбой, мессенджер

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