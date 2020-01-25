В СМИ попала запись, на которой Трамп требует "избавиться" от Йованович

На записи якобы слышно, как Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается

/ Фото: Getty Images

Американский канал ABC сообщил, что получил аудио, на котором слышно, как якобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Как отмечают СМИ, участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

"Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это", - цитирует запись издание, приписывая слова Трампу.

На записи якобы слышно, как Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается, о чем и последовала реплика, которую приписывают президенту США.

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Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

Напомним, Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, которые содержат информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

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