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В спецназе США начнутся проверки из-за слухов о наркотиках

Сегодня, 03:23

СМИ сообщают, что несколько военнослужащих были уличены в употреблении кокаина и других наркотиков

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Руководство Пентагона распорядилось провести проверки из-за информации о том, что военнослужащие спецподразделений ВМС США были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время пребывания в Ираке. Об этом сообщил телеканал CNN. 

По сведениям телеканала, ранее группу военнослужащих спецназа ВМС США отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя. Несколько военнослужащих были уличены в прошлом году в американском штате Вирджиния в употреблении кокаина и других наркотиков.

Для проверок сформируют независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им, в частности, нужно будет установить, почему произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военнослужащих в указанные подразделения, а также насколько тщательно их готовят.

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Ожидается, что после завершения разбирательства с выводами комиссии будет ознакомлен Конгресс США. Законодатели решат, какую часть полученной информации можно будет опубликовать.

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Напомним, что ранее шесть британских военнослужащих задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего лица. Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства, в ряды которой официально можно вступить после достижения 16 лет.

Ранее мы писали о скандале в ВСУ, где командира воинской части обвинили в домогательствах.

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США армия наркотики Пентагон

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