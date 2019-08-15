Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

В США 13 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил миграции

Сегодня, 08:38

Решение Трампа совершает радикальный пересмотр федерального иммиграционного закона

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Тринадцать американских штатов подали иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в попытке заблокировать вступление в силу объявленных в понедельник Белым домом новых иммиграционных правил. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет, – заявил генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. - Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное".

Газета The Wall Street Journal ранее пояснила, что в соответствии с новыми правилами, которые администрация США намерена применять с середины октября, в выдаче грин-карты может быть отказано тем иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. По оценке газеты, новая инициатива Трампа – самая решительная из предпринимавшихся до сих пор попыток внести радикальные изменения в иммиграционную систему.

Реклама

В заявлении истцов, выдержки из которого приводит Reuters, отмечается, что новое правило "совершает радикальный пересмотр федерального иммиграционного закона, трансформируя систему, содействующую экономической мобильности среди иммигрантов, в такую, которая дает преимущество иммигрантам с высоким достатком". Иск подан от штатов Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Колорадо, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленд.

Reuters отмечает, что данный иск аналогичен поданному во вторник властями города Сан-Франциско и округа Санта-Клара в штате Калифорния.

В тренде
Затронет и Украину: что будет, если США выйдут из ВТО
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США мигранты Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в СШАПолитика
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбойСША
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША

Новости партнеров

Loading...