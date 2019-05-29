В США 13 велосипедистов попали в снежную ловушку

Велосипедисты успели заснять лавину, а затем восемь часов ждали, пока спасатели разберут снежные завалы

Тринадцать велосипедистов застряли в национальном парке Глейшер в американском штате Монтана. Туристы говорят, когда возвращались назад, как у них на глазах, сошла лавина.

Велосипедисты успели заснять природное явление, а затем восемь часов ждали, пока спасатели разберут снежные завалы и освободят их из ловушки. Ведь другого пути для спуска не было. По последним данным, велосипедисты получили переохлаждение, но никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Раховском районе Закарпатской области Украины трое туристов из Киева попали под снежную лавину, в результате чего один погиб. Инцидент произошел возле горы Стог.

Несмотря на предупреждение спасателей парни решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью.

Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США 13 велосипедистов попали в снежную ловушку". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"