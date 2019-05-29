В США 13 велосипедистов попали в снежную ловушку
Велосипедисты успели заснять лавину, а затем восемь часов ждали, пока спасатели разберут снежные завалы
Тринадцать велосипедистов застряли в национальном парке Глейшер в американском штате Монтана. Туристы говорят, когда возвращались назад, как у них на глазах, сошла лавина.
Велосипедисты успели заснять природное явление, а затем восемь часов ждали, пока спасатели разберут снежные завалы и освободят их из ловушки. Ведь другого пути для спуска не было. По последним данным, велосипедисты получили переохлаждение, но никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в Раховском районе Закарпатской области Украины трое туристов из Киева попали под снежную лавину, в результате чего один погиб. Инцидент произошел возле горы Стог.
Несмотря на предупреждение спасателей парни решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью.
Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США 13 велосипедистов попали в снежную ловушку". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сибири нашли тела туристов, погибших под лавиной
СМИ опубликовали имена и другую информацию о погибших
Снеголавинная опасность, дожди и паводок – 29 апреля в Украине ухудшится погода
Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий