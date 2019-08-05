В больнице оказались 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине

/ Фото: Pixabay

В США 14 подростков попали в больницу после курения вейпа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3 2019-08-05T23:48:00+03:00 США В больнице оказались 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине

В США из-за проблем с дыханием госпитализированы 14 человек – врачи указали на курение электронных сигарет.

Об этом сообщает CNN.

В больнице оказались 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине. Сообщается, что некоторых из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Врачи предположили, что проблемы с дыханием вызваны курением электронных сигарет, отметив, что рост популярности вейпов совпадает с ростом количества респираторных заболеваний.

Кроме того, в Департаменте здравоохранения напомнили об исследованиях, свидетельствующих о вреде жидкостей для вейпов. В них якобы содержатся вещества, вызывающие заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

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