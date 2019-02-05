В США 4-летний мальчик выстрелил в беременную маму

В полиции выяснили, что родители недостаточно тщательно прятали оружие – оно просто лежало под кроватью

Фото: Pixabay

В США 4-летний мальчик выстрелил в беременную маму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/837/bb7/5c5837bb7065c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/837/bb7/5c5837bb7065c.jpg 2019-02-05T02:57:00+02:00 США В полиции выяснили, что родители недостаточно тщательно прятали оружие – оно просто лежало под кроватью

На минувших выходных в больницу американского Сиэтла доставили беременную женщину с огнестрельным ранением лица.

Как пишет Seattle Times, поздно вечером 2 февраля американка была ранена дома собственным четырехлетним сыном, который нашел заряженный пистолет и выстрелил в нее. Отмечается, что отец малолетнего ребенка в этот момент находился рядом с супругой.

В полиции выяснили, что родители недостаточно тщательно прятали оружие – оно просто лежало под кроватью.

В результате случившегося женщину доставили в больницу с опасными для жизни травмами, но позже ее состояние улучшилось до удовлетворительного и ее перевели в другую больницу.

Напомним, аналогичный случай произошел в США в прошлом году – трехлетняя девочка нашла в салоне автомобиля родителей пистолет и выстрелила в свою беременную мать.

Кроме того, за два года до этого в американском штате Мичиган трехлетний ребенок, играясь с настоящим пистолетом, выстрелил в голову своей маме.

Мы также писали об инциденте в магазине Ikea, расположенном в штате Индиана – ребенок подобрал выпавший у одного из покупателей заряженный пистолет и выстрелил.

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