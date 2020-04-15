В США 93-летняя пенсионерка получила 150 банок пива после мольбы о хмельном напитке во время карантина

Компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней женщине в американском штате Пенсильвания, после того, как она весело попросила больше хмельного напитка во время карантина.

Об этом пишет CNN.

Фотография пенсионерки Оливы Веронеси, из города Семиноле, что вблизи Питтсбурга, где она держит табличку с надписью "Мне нужно больше пива", мгновенно облетела сеть и стала вирусной.

Реклама

А на самом деле ее сфотографировал родственник, в то время, когда она написала свою просьбу на листе бумаги, обращаясь к дочери и соседям снаружи.



Фото получило примерно 46 000 распространений, его прокомментировали 2800 пользователей.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности

Женщина сделала намек на марку пива – на фото она держит в руке банка Coors Light.



В компании отреагировали на фотографию и отправили старушке 10 пачек с банками алкголя, оставив их под входной дверью Веронеси. После этого она подняла новую табличку с надписью: "Получила больше пива".

Она объяснила свою просьбу "У меня были последние 12 жестяных банок, пиво пью каждый вечер. Знаете что, в пиве есть витамины, это хорошо для вас, пока вы не переусердствуете".

Напомним, что в США число летальных исходов от коронавируса превысило более 25 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама