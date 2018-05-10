В США анонсировали новые санкции против Ирана

Кроме восстановления санкций против Ирана, Соединенные Штаты готовят дополнительный пакет экономических ограничений, который будет объявлен уже на следующей неделе. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции на следующей неделе", – сказала официальный представитель администрации американского президента.

По ее словам, США хотят быть уверенными "на 100 процентов", что Иран не получит доступа к ядерному оружию.

"Как вчера сказал президент, он хотел бы видеть, что произойдет, но мы на 100% хотим убедиться, что у Ирана нет ядерного оружия. Мы продолжим осуществлять максимальное давление, вводить мощные санкции против них", – добавила Сандерс.

Она отдельно подчеркнула, что все ограничения против Тегерана, которые существовали раньше, до заключения Иранской ядерной сделки, также будут обновлены.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.

Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия и подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Решение Трампа по Ирану уже рекордно взвинтило цены на нефть – цены нефти эталонной марки Brent на мировом рынке достигла 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.