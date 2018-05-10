В США анонсировали новые санкции против Ирана
Белый дом готовит дополнительный пакет экономических ограничений
Кроме восстановления санкций против Ирана, Соединенные Штаты готовят дополнительный пакет экономических ограничений, который будет объявлен уже на следующей неделе. Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы готовимся ввести дополнительные санкции на следующей неделе", – сказала официальный представитель администрации американского президента.
По ее словам, США хотят быть уверенными "на 100 процентов", что Иран не получит доступа к ядерному оружию.
"Как вчера сказал президент, он хотел бы видеть, что произойдет, но мы на 100% хотим убедиться, что у Ирана нет ядерного оружия. Мы продолжим осуществлять максимальное давление, вводить мощные санкции против них", – добавила Сандерс.
Она отдельно подчеркнула, что все ограничения против Тегерана, которые существовали раньше, до заключения Иранской ядерной сделки, также будут обновлены.
В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.
Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия и подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций.
При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Решение Трампа по Ирану уже рекордно взвинтило цены на нефть – цены нефти эталонной марки Brent на мировом рынке достигла 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.