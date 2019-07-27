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Трамп анонсировал строительство завода Apple в штате Техас

27 июля, 02:58

Американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из Китая

Фото: pexels.com

Американская компания Apple объявит о строительстве завода в штате Техас. Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

Ранее глава государства объявил, что американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из Китая для корпорации Apple, которая перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР.

"Я думаю, что они Apple]собираются объявить о строительстве завода в Техасе. Если они это сделают, я буду очень счастлив", — отметил президент. "Я хочу, чтобы Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, а не в Китае, — вновь заявил Трамп. — Я слышал, что они собираются построить завод в Китае. Я сказал: "Хорошо, вы можете построить завод в Китае, но, когда вы направите свою продукцию в Соединенные Штаты, мы обложим ее пошлинами".

Президент указал, что проработает данный вопрос с руководством компании. "Мне сильно нравится, и я отношусь с большим уважением к главе Apple Тиму Куку. Мы проработаем этот вопрос", — заключил хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer, который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro розничной стоимостью около 6 тыс. долларов является фактически единственным из основных устройств Apple, производимым на территории США. По информации американских СМИ, теперь же калифорнийская корпорация может существенно сократить издержки благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть в непосредственной близости от расположения многих азиатских поставщиков комплектующих для Apple.

При этом ранее японская газета "Никкэй" сообщала, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, главный дизайнер компании Apple, британец сэр Джони Айв покинет компанию в 2019 году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму LoveFrom. Планируется, что одним из главных клиентов новой компании Айва станет именно Apple. Кроме того, Айв продолжит работу над некоторыми эксклюзивными "яблочными" проектами.

Кроме этого, сообщалось что Apple назвала смартфоны, которые не получат обновление до iOS 13. Все они относятся к устаревшему модельному ряду – iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

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Тег завод, Apple, Трамп, пошлины

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Источник:

ТАСС

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