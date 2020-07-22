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В США анонсировали финальные испытания двух вакцин от COVID-19

22 июля, 06:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Создание вакцины остается приоритетом для властей

Две потенциальные вакцины против коронавируса выходят на финальную стадию клинических испытаний в США в этом месяце, а еще четыре — в последующие несколько недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"В конечном счете наша цель — не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее. Создание вакцины остается нашим приоритетом", — заметил американский лидер.

"Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в этом месяце, еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний в последующие несколько недель", —добавил Трамп.

По его словам, в США уже налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно". После этого к распределению вакцин должен будет подключиться Пентагон, который, как обещает Трамп, сделает это "в рекордные сроки".

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Трампу был задан вопрос, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если она будет создана быстрее американской. "Мы готовы работать с кем угодно, кто поможет нам достичь хороших результатов", — резюмировал американский лидер.

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Напомним, что в Конгрессе хотят защитить от хакеров разработки вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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