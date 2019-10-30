В США апелляционный суд запретил передать Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Полный текст доклада должен быть передан комитету, который потребовал этого специальной повесткой

/ Фото: AFP

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче юридическому комитету Палаты представителей Конгресса полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском следе в американских президентских выборах 2016 года.

Об этом сообщают СМИ.

Ранее федеральный судья Берил Хоуэл постановила, что полный текст доклада должен быть передан комитету, который потребовал этого специальной повесткой. Апелляцию на это решение судьи подал минюст США.

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Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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