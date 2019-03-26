В США арестовали адвоката предполагаемой любовницы Трампа

Незадолго до своего ареста он пообещал раскрыть крупный скандал

Фото: Pixabay

В США арестовали адвоката предполагаемой любовницы Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg 2019-03-26T01:38:03+02:00 США Незадолго до своего ареста он пообещал раскрыть крупный скандал

В Нью-Йорке арестовали адвоката Майкла Авенатти, который представлял интересы порноактрисы Стефани Клиффорд, судившейся с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Associated Press.

Авенатти подозревается в вымогательстве 25 миллионов долларов у компании Nike за свое молчание. Незадолго до своего ареста Авенатти пообещал раскрыть крупный скандал в студенческом баскетболе, в котором якобы замешана компания.

Адвоката отправили под стражу. Источники издания сообщают, что его возможным соучастником был защитник Марк Герагос, который работал со многими голливудскими звездами.

Напомним, что Майкл Авенатти был адвокатом Стефани Клиффорд, которая судилась с Трампом из-за заключенного ею соглашения о неразглашении информации о сексуальных связях с президентом. Американский лидер выиграл суд.

Добавим, что ранее на презентации книги о сексе с президентом США Дональдом Трампом "Полная открытость", которую звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс представляла в нью-йоркском Музее секса, произошел переполох. Во время автограф-сессии модель Playboy перепугал громкий звук. Однако через мгновение выяснилось, что это всего лишь охранник уронил металлический стул на пол, чем всполошил "любовницу" Трампа.

Напомним, что Сторми Дэниэлс была арестована в штате Огайо за стриптиз-шоу, с которым она выступала в США.

Также мы писали, что порноактриса призналась, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом в 2006 году, спустя три месяца после того, как у него родился сын Баррон.

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