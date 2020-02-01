В США арестовали главаря ячейки "Аль-Каиды"

/ Фото: AFP

В американском штате Аризона задержали жителя Финикса, который подозревается в терроризме. Как считают в прокуратуре, задержанный является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети "Аль-Каида".

42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури был арестован по запросу Ирака, который поступил в конце января – там его обвиняют, среди прочего, в причастности к убийству двух сотрудников полиции в 2006 году.

В Ираке называют ан-Нури главарем одной из ячеек "Аль-Каиды", действующей на территории страны и совершавшей атаки на стражей порядка.

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Суд в США рассмотрит возможность экстрадиции ан-Нури в Ирак. В американской прокуратуре не уточняют, когда ан-Нури приехал в США, а также в каком статусе он находится в этой стране.

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Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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