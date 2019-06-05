В США арестовали полицейского за бездействие во время стрельбы в школе Флориды

Расследование инцидента длилось 15 месяцев

Фото: Pixabay

Полицейский охранник школы американского города Паркленд (штат Флорида – ред), в которой в прошлом году один из бывших учеников убил более десяти человек, арестован по обвинению в преступной халатности и лжесвидетельстве.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек", — подчеркнул начальник департамента правоохранительных органов штата Рик Сверингер.

"Не может быть никакого оправдания полному бездействию, у нас нет никаких сомнений в том, что это бездействие стоило людям жизни", — добавил он.

Петерсону, который обеспечивал безопасность в школе, предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в преступной халатности и в даче ложных показаний. Как было установлено следствием, полицейский отказался определять источник выстрелов, ретировался подальше от места преступления в самый разгар трагедии и рекомендовал бойцам полицейского спецназа, прибывшим по тревоге, держаться на расстоянии более 150 м от здания учебного заведения.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей были ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

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