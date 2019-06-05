Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США арестовали полицейского за бездействие во время стрельбы в школе Флориды

5 июня, 01:31

Расследование инцидента длилось 15 месяцев

Фото: Pixabay

Полицейский охранник школы американского города Паркленд (штат Флорида – ред), в которой в прошлом году один из бывших учеников убил более десяти человек, арестован по обвинению в преступной халатности и лжесвидетельстве.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек", — подчеркнул начальник департамента правоохранительных органов штата Рик Сверингер.

"Не может быть никакого оправдания полному бездействию, у нас нет никаких сомнений в том, что это бездействие стоило людям жизни", — добавил он.

Петерсону, который обеспечивал безопасность в школе, предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в преступной халатности и в даче ложных показаний. Как было установлено следствием, полицейский отказался определять источник выстрелов, ретировался подальше от места преступления в самый разгар трагедии и рекомендовал бойцам полицейского спецназа, прибывшим по тревоге, держаться на расстоянии более 150 м от здания учебного заведения.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей были ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

<p>

</p>

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, школа, полиция, стрельба, охранник

Вы сейчас просматриваете новость " В США арестовали полицейского за бездействие во время стрельбы в школе Флориды". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство полицейскими ребенка под Киевом: реакция общества и власти

Вчера, 22:41

Смерть ребенка поразила всех и потянула за собой ряд кадровых изменений

Убийство ребенка: с полицейскими были еще двое – взрослый и подросток

Вчера, 19:27

По словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского

В Австралии неизвестный расстрелял постояльцев отеля: фото и видео

Вчера, 15:06

45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров

"Отмазывания" не будет: в МВД обещают наказать виновных в смерти ребенка в Переяславе

Вчера, 07:59

За жизнь пятилетнего мальчика врачи боролись несколько суток

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Без химии: 10 народных средств от комаров

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя

Денисов: Поражение Украины в деле Мораеса было выгодно группе лиц

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь